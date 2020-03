Internationale studenten nemen recreatiegebied De Heide onder de loep

Door studenten onderzoek te laten doen naar het gebied, wil de gemeente weten of het natuurgebied aantrekkelijker gemaakt kan worden om te verblijven. "Een aantal mensen heeft ons al benaderd met ideeën, maar hoe maken we daar dan een goede keus in? We hebben te maken met bewoners en een natuurgebied en daar moeten we dus een goede afweging in maken. Dan kun je daar wel een adviesbureau op zetten, maar wij hebben gekozen voor studenten", zegt Rixt Wind, wijkbeheerder van de gemeente Heerenveen.

Internationale studenten

"Wij hopen dat ze met hele leuke en nieuwe ideeën komen, waar wij niet aan gedacht hadden. Het is een groep internationale studenten. Die komen met hun eigen recreatiebeleving, uit hun eigen land. Wie weet wat voor bijzondere dingen daar uitkomen", vertelt Wind. De studenten komen onder meer uit Duitsland, Engeland en het Midden-Oosten.

Half juni komen de studenten met de resultaten van het onderzoek. Daarna is het aan de gemeenteraad.