Nieuw boek over het dagelijks leven in oorlogsjaren Buitenpost

Er zijn al veel boeken geschreven over de oorlogsjaren in Fryslân, maar er komt nog steeds meer informatie. In 2017 kwam bijvoorbeeld de complete invetarisatie van de L.O. in Buitenpost-Achtkarspelen boven water uit de nalatenschap van Jan Ploeg. Daarmee kon het volledige verzet in Buitenpost beschreven worden. Het schetst een beeld van de dingen waarmee de inwoners geconfronteerd worden in de oorlogsjaren.

Het boek ligt vanaf dit voorjaar in de winkels.