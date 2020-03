Voorzitter Friese Huisartsen Vereniging Bart Maats neemt afscheid

Toch heeft Maats vertrouwen in de toekomst. De afgelopen jaren is er volgens hen namelijk een grote professionaliseringsslag gemaakt. Maats werkt zelf in Gorredijk, in een praktijk met zes huisartsen bij elkaar. "Elke locatie zal zijn eigen oplossing moeten vinden, maar wat voor Gorredijk heel fijn is, is dat wij goed en nauw samenwerken en we veel verpleegkundigen in dienst hebben kunnen nemen." De praktijk heeft ook een eigen praktijkmanager. Daardoor hebben de dokters meer tijd om hun patiënten te zien. "Dit was voor Gorredijk wel de ideale oplossing."

Rampenplan

Maats is acht jaar voorzitter geweest van de Friese huisartsenvereniging. Opvallend is volgens hem dat zijn eerste taak als voorzitter nu weer heel relevant is. In 2012 ondertekende Maats een rampenopvangplan voor huisartsen. "Dat ging over de huisartsgeneeskundige opvang bij rampen, zoals een grieppandemie. Acht jaar later blijkt dat alles wat je toen hebt opgezet heel erg nodig is."