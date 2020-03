Toneelstukken met rol voor oudere acteurs moeten eenzaamheid tegengaan

Er is grote behoefte aan Friese toneelstukken voor oudere acteurs en actrices. Stichting Amateurtoneel Fryslân moet schrijvers daarom financieel steunen om meer stukken in dit genre te laten verschijnen. Oudere toneelspelers zitten nu werkloos thuis, terwijl toneel zeer geschikt is om ouderen en jongeren op het podium met elkaar te verbinden en zo eenzaamheid tegen te gaan. Mina Woudstra uit Hempens, 74 jaar en nog steeds actief op het toneel, deed deze oproep woensdag in IepenUP Live, waarin uitgebreid werd stilgestaan bij het thema 'eenzaamheid'.