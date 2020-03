Workumer Nieuwland wordt voorbereid op de toekomst met verbeteren waterkwaliteit

Wetterskip Fryslân zal de wateroverlast opvangen en de waterkwaliteit verbeteren door het project 'klimaatrobuuste polders', die uit vier deelprojecten bestaat. Om het water te bufferen bij de extreme neerslag wil het Wetterskip graag de watergangen verbreden, daardoor komt er automatisch meer buffer in het systeem. Zo ontstaat er ook meer ruimte voor planten en dieren onder water en wordt de waterkwaliteit verbeterd.

Maar er verdwijnt ook een gemaal. "We hebben gekeken of er nog andere werkzaamheden zijn in dit gebied die we kunnen meenemen, en we zagen een gemaal dat aan groot onderhoud toe is", legt Ronald van der Ploeg van Wetterskip Fryslân uit.

Extra capaciteit

"Maar groot onderhoud aan een gemaal is een kostbare ingreep, dus we hebben ook gekeken of we dit op een andere manier zouden kunnen oplossen. Toen keken we naar beide watersystemen en hebben we gedacht: als we het ene watersysteem met het andere verbinden, dan kunnen we één gemaal opheffen. Het gemaal in het Workumer Nieuwland kan die extra capaciteit wel aan", aldus Van der Ploeg.