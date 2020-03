Douwe de Vries stapt na 20 jaar topsport van het ijs: "Het is mooi geweest"

"Het afgelopen seizoen is voor mij een beetje teleurstellend verlopen", zegt de schaatser van Jumbo-Visma. "Op de laatste twee weken na, waarin ik wereldkampioen werd op de ploegachtervolging en twee persoonlijke records noteerde. Ik merk dat het allemaal niet meer zo makkelijk gaat als voorheen. Op een bepaald moment is het een keer klaar en dat punt is nu. Het is mooi geweest. Dat mag ik denk ik wel zeggen op mijn 37e."

De Vries, die ook jarenlang marathons reed, veroverde vijf wereldtitels op de ploegachtervolging. Bij de WK afstanden van 2015 in Heerenveen pakte hij brons op de 5000 meter. De Vries werd vorig jaar Nederlands kampioen allround. Hij wist zich nooit te plaatsen voor de Olympische Spelen.

Nu De Vries de knoop heeft doorgehakt, is hij vooral opgelucht, zegt hij. Wat hij nu precies gaat doen, weet hij nog niet.