Therapie in astmacentrum Davos wordt weer vergoed: "Dit is echt nodig"

De therapie voor zware astmapatiënten in het Nederlandse astmacentrum in Davos, Zwitserland wordt toch weer vergoed door zorgverzekeraars. Aan het eind van 2019 werd bekend dat de reis niet meer werd meegenomen in de zorgpakketten. Een grote domper voor patiënten als Sanne Menger uit Balk, die de therapie hard nodig heeft om te functioneren. Op dit moment zit ze zes weken in Davos.