VC Sneek wint uitwedstrijd tegen Regio Zwolle

Het duel in Zwolle was de derde wedstrijd in de kampioenspoule. In totaal spelen ze tien wedstrijden. De eerste twee clubs strijden in de finale om het landskampioenschap van Nederland. VC Sneek staat momenteel op de vierde plek, achter Apollo 8, Sliedrecht Sport en Eurosped.

Komende zaterdag spelen de vrouwen van Sneek thuis tegen Sliedrecht.