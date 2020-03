Buitenpost in kwartfinale beker uit tegen Hoogezand

Buitenpost is de enige Friese club die nog in het toernooi zit. Dinsdagavond was de hoofdklasser in Leeuwarden met 4-0 te sterk voor de Leeuwarder Zwaluwen. De goals kwamen van Rolf Dijk (2), Joran Olijve en Robin Huisman de Jong. Tegenstander Hoogezand, een eersteklasser, was met 7-0 te sterk voor Pesse.

LAC Frisia en Hearrenfeanse Boys

De enige twee andere Friese clubs in de achtste finales werden uitgeschakeld. LAC Frisia was kansloos tegenover Flevo Boys (6-0) en Heerenveense Boys ging thuis onderuit tegen het tweede van Staphorst. Na 90 minuten was het 1-1, maar Staphorst 2 nam de strafschoppen beter.

Wanneer Buitenpost in de kwartfinale van Hoogezand wint, dan spelen 'De Blauwtjes' in de halve finale thuis tegen de winnaar van Staphorst 2 - GRC Groningen.