Ausnutria mogelijk nieuwe hoofdsponsor SC Heerenveen

Het bedrijf Ausnutria heeft overal ter wereld vestigingen; in Fryslân zijn ze te vinden in Leeuwarden en Heerenveen. Het bedrijf maakt babyvoeding van biologische melk. Eén van de de directeuren van het bedrijf is Bart van der Meer, oud-voorzitter van de raad van commissarissen van SC Heerenveen. Volgens geruchten zou Ausnutria rond de 650.000 euro per jaar sponsoren.