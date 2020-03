Oranjevrouwen spelen doelpuntloos gelijk tegen Brazilië

De Nederlandse voetbalvrouwen speelden met 0-0 gelijk tegen Brazilië. Het was de eerste wedstrijd in de Tournoi de France, een oefentoernooi in Frankrijk ter ere van vijftig jaar vrouwenvoetbal. Aan het toernooi doen Brazilië, Frankrijk, Nederland en Canada mee. De Oranjevrouwen gebruiken het toernooi ook als voorbereiding op de Olympische Spelen.