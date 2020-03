Isabelle Diks heeft niets verkeerd gedaan bij vergoeding woon-werkverkeer

Nu heeft een onafhankelijke adviseur integriteit van de Tweede Kamer geconcludeerd dat ze dat geld wel rechtmatig verkreeg. Vorig jaar was ze erg ziek en daarna kon ze in de herstelperiode minder in Leeuwarden zijn, zo verklaarde ze zelf. Wel zegt de adviseur dat het beter was geweest als Diks zich eerder had ingeschreven in Den Haag.