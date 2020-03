BFVW wil eierzoeken terug: "We vinden de dode kuikentjes bij bosjes op het land."

Dode kuikentjes

"Het afgelopen jaar zagen we de eerste kuikentjes al aan het einde van maart", begint Jan Kroeze zijn verhaal, terwijl hij met zijn collega Wiebe Palstra de Workumerwaard bij Workum afloopt. Ze zijn op zoek naar het eerste kievitsei van 2020. Het is een zoektocht die vooralsnog niet gelukt is. "Nee maar als we de eerste vinden, gaat de hele gemeente weer op slot. Dus misschien ook maar beter zo," lacht Wiebe Palstra.

Wiebe bedoelt daar het verbod mee op het zoeken, dat sinds 2015 van kracht is. De BFVW vindt dat het verbod een groot probleem is. "Het zoeken van eieren zorgde ervoor dat het leggen van eieren vertraagde. Wij zorgen voor uitstel van het broeden", vertelt Kroeze terwijl hij bij een leeg nest komt. "Nu worden de eieren te vroeg gelegd. De jonge kuikentjes komen ter wereld en hebben geen eten."



Afgelopen jaar kwam Kroeze de eerste eind maart al tegen. "Dan is het veel te koud voor die jonge beestjes. Dan sterven ze uit. We vonden de dode kuikentjes met bosjes op het land. Dat was zo'n schande."