Partij voor de Dieren: Dierenwelzijn op boerderijen moet verbeteren

Kern daarvan is dat de provincie door aanpassing van het ruimtelijk beleid meer invloed moet uitoefenen op de bouw van stallen in Fryslân en meer aandacht moet geven aan de ruimte die dieren hier krijgen. Op het provinciehuis in Leeuwarden was woensdagmiddag een presentatie van deskundigen over het onderwerp.

Statenlid Rinie van der Zanden van de PvdD zegt dat het voorstel nodig is. "Als wij de statistieken zien over de levensduur van koeien, dan is die nog steeds hetzelfde als in 2006. Terwijl de LTO zelf stelde dat die minstens verdubbeld zou moeten worden. Dat is gewoon niet gebeurd."

Beesten als uitgangspunt

De PvdD vindt dat de provincie er bij de landelijke overheid op moet aandringen dat de kwestie van het dierenwelzijn wordt opgepakt. Ook wil de partij maatregelen van de provincie zelf. Volgens de partij moeten de beesten het uitgangspunt worden bij bijvoorbeeld uitbreiding van de stallen. Van der Zanden: "Nu moeten we maar eens een punt zetten achter dat de dieren altijd maar aangepast moeten worden aan de stalsystemen."