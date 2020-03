Onderzoeker Alyt Damstra: "De rol van het nieuws is heel interessant"

Alyt Damstra heeft een achtergrond in de politicologie en een grote interesse in hoe de macht is verdeeld en welke meningen mensen kunnen hebben. "De rol van het nieuws is daarin wel heel interessant", zegt ze. Toen er een functie vrijkwam op de Universiteit van Amsterdam op het gebied van economisch nieuws, heeft zij daar gesolliciteerd en kon ze aan haar proefschrift werken.

Negatieve informatie

Alyt heeft onderzoek gedaan naar economie. "Eigenlijk gaat het heel erg over de rol van negatieve informatie. Dus als je kijkt naar de economie en dan naar het nieuws over die economie. Op het gebied van journalistiek wordt er veel meer nieuws gebracht wanneer het economisch slecht gaat. Daarnaast heb je nog een soort asymmetrie van negatief nieuws, wat een veel sterkere impact heeft op de publieke opinie dan positief nieuws.

Goed nieuws

In de nacht van dinsdag op woensdag zijn de economische cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend geworden. Het CBS kopte dat de detailhandel 3,9 procent meer omzette in het vierde kwartaal van 2019. Goed nieuws, maar dat is niet de norm, volgens Damstra. "Ook als de ontwikkelingen eigenlijk heel positief zijn, dan ligt de nadruk op die elementen die nog niet goed zijn."