VIDEO: IepenUP gaat de strijd aan tegen eenzaamheid

IepenUP Live wordt iedere woensdag uitgezonden uit Neushoorn in Leeuwarden. Belangstellenden zijn welkom vanaf 19:30 uur. De toegang is gratis. De uitzending is vanaf 20.00 uur te volgen via de livestream op de Facebookpagina's van IepenUP en Omrop Fryslân, Omropfryslan.nl en Omrop-app.