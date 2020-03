Douwe van Drogen stapt uit ELP Smallingerland

Fractievoorzitter Yntze de Vries van de ELP vindt het jammer dat Van Drogen uit zijn partij stapt. Hij onthoudt zich verder van commentaar.

Zakencollege

De gemeenteraad van Smallingerland stemde dinsdagavond met een grote meerderheid voor de komst van een zakencollege. Ook de ELP was voor, terwijl de partij eerder niet enthousiast was over het voorstel van verkenner Ton Baas. Of het besluit van Van Drogen hier iets mee te maken heeft, is niet bekend.