Herinrichting bij station Feanwâlden kan nu toch beginnen

Vorig jaar zou dat ook al gebeuren, maar toen vielen de kosten een half miljoen euro hoger uit dan gedacht. Daarmee is het plan wat aangepast, om kosten te besparen. Een bedrijf uit Elsloo zal het werk uitvoeren, zo gauw als de vergunning definitief wordt.

In de loop van dit jaar verandert het spoorboekje van de extra sneltrein van Groningen naar Leeuwarden. Reizigers kunnen dan ook in Feanwâlden in- en uitstappen. Het stationsgebied moet dan klaar zijn.

Er komen extra parkeerplekken en stallingen voor de fiets. Het stationsgebied komt in verbinding te staan met het dorp, omdat de oude provinciale weg verdwijnt. Daarvoor in plek komt een waterrijke zone aangelegd.

"Het wordt een prachtig park en transferium. Hiermee zetten we Feanwâlden als openbaar vervoersknooppunt op de kaart", zegt wethouder Kees Wielstra.

KiK

De aanleg van het transferium en de waterrijke zone zijn onderdeel van het project Kansen in Kernen (KiK). Provincie Fryslân en gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel willen de leefbaarheid in de dorpen Damwâld, De Falom, Feanwâlden, Hurdegaryp, Burgum en Garyp verbeteren.