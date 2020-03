Ruim 16.000 Elfstedenliefhebbers kunnen meepraten over theaterstuk De Tocht

Het aantal 16.868 komt van het aantal schaatsers dat aan de start stond bij de laatste Elfstedentocht van 1997. Omdat het al zo lang geleden is dat de Elfstedentocht is verreden, is een van de doelstellingen van De Tocht dat de herinneringen aan de Elfstedentocht blijven, ook voor de generaties die nog komen.

De Tocht moet het grootste theaterspektakel ooit in Fryslân worden. Voor het stuk over de Elfstedentocht wordt een nieuw theater gebouwd met een ijsvloer.

16.000 mensen die meepraten

Dat Elfstedenliefhebbers kunnen meepraten over het theaterstuk is volgens producent Foppe van der Veen heel belangrijk. "Het moet het stuk worden van ons allemaal en dan moet niet alles worden bepaald door een kleine groep mensen."

Mensen met een startbewijs kunnen worden ingeschakeld als het bijvoorbeeld gaat om het decor, de verhaallijn of de keuze voor acteurs. Naast meepraten, kunnen ze ook kaarten krijgen voor het stuk. Van der Veen: "We willen ook dat zoveel mogelijk echte liefhebbers de kans krijgen om het stuk te zien."

Een jaar vertraging

De verwachting was dat het stuk in oktober 2020 in première zou gaan, maar het loopt nu een jaar vertraging op vanwege de locatie. Het aanvragen en krijgen van de juiste vergunningen nam veel meer tijd in beslag fan verwacht.