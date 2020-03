Zorgen over Le Roy-tuin in Heerenveen na snoeiwerk van gemeente

Erfgenamen van Le Roy hebben woensdag de schade in de tuin bekeken. "Ik ben wel geschrokken. Maar ik denk dat je wel kan zeggen dat een deel van het ecokathedraalproces is vernield, maar niet de hele tuin. Het zou mooi zijn om binnenkort met zijn allen bomen te gaan planten", zegt Iris Vogt, één van de erfgenamen van de tuin.

De stichting is heel kwaad op de gemeente Heerenveen, die veel te veel heeft gesnoeid. Op Facebook heeft iemand van de stichting een soort van rouw-advertentie geplaatst. 'Wij stoppen er mee. Het waren 53 mooie jaren. In 2 dagen tijd vernield. Succes met het invullen van de openbare ruimte.' "Maar het is niet zo dat het ophoudt, we gaan met elkaar kijken, de natuur gaat ook verder", reageert Vogt op die kreet.

Herstellend vermogen

De gemeente biedt zijn excuses aan. Wethouder Hans Broekhuizen geeft toe: "We hadden beter moeten communiceren. Het ziet er nu even niet uit, maar over vier weken staat alles weer in de bloei. De natuur heeft een herstellend vermogen." De FNP-fractie heeft ondertussen vragen gesteld.

De tuin van het centrum in Heerenveen is in 1966 aangelegen door de in 2012 gestorven kunstenaar Louis Le Roy. Het is een organische tuin, waar vrijwilligers van Stichting TIJD nog elke dag mee bezig zijn. De tuin is een publiekstrekker voor Heerenveen. Naast de tuin in Heerenveen is Le Roy ook bekend van zijn Ecokathedraal bij Mildam.

Stichting TIJD deed jarenlang het beheer van de tuin. Daarnaast waren ze verantwoordelijk voor de gestapelde bouwwerken.