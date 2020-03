Maatregels bij SC Heerenveen-Ajax: provocatie niet toegestaan

T-shirts en sjaals van de bezoekende club zijn ook verboden in de publieksvakken of in de sponsorruimtes. Bij de ingang van het stadion kan worden verzocht shirts en sjaals van de tegenpartij af te doen.

Deze regels gaan zaterdag in, als Heerenveen thuis tegen Ajax speelt. De Friese voetbalclub komt met deze maatregelen nadat het misging bij de wedstrijd tegen Feyenoord. Toen zaten er veel supporters van die club tussen de Feansters. Na provocatie ontstonden er vechtpartijen.