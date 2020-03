China vraagt Fryslân om hulp bij de bestrijding van coronavirus

"Als een zusterprovincie dat vraagt dan wil je daaraan voldoen. We zijn echt aan het zoeken geweest, maar het was niet meer te krijgen. We hebben groothandels opgebeld, want ze wilden het in grote aantallen hebben. Dat hebben we ze ook laten weten: we willen wel, maar kunnen niet leveren", vertelt gedeputeerde Sietske Poepjes.

Het wil volgens haar niet zeggen dat in Fryslân geen mondkapjes en desinfectiemiddelen meer zijn, mocht het virus hier ook komen. "We hebben het niet extra om weg te geven, dus het wil niet zeggen dat we niet voorbereid zijn. We moeten letten op onze persoonlijke hygiëne, maar we moeten het niet groter maken dan het is, maar goed alert zijn."