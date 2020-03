Handjevol inwoners op informatieavond noodopvang asielzoekers Leeuwarden

Op twee handen te tellen

In een grote zaal in het WTC stonden vijf tafeltjes klaar. Bij iedere tafel een organisatie, waar je terecht kon met vragen over bijvoorbeeld veiligheid of gezondheid. De zaal was heel groot voor het aantal bezoekers, en vulde zich met name met politici en journalisten. Het aantal bewoners? Dat was op twee handen te tellen.

De paar inwoners die op de informatieavond afkwamen, maken zich geen zorgen over de komst van de asielzoekers. Ze hebben goede herinneringen overgehouden aan 2015, toen er ook noodopvang voor asielzoekers geregeld was in Leeuwarden. "Ik wil me graag als vrijwilliger aanmelden en ben benieuwd naar de mogelijkheden", vertelt een inwoner.

"Waar is iedereen?"

Jan Willem Tuininga, Fractievoorzitter van FNP Leeuwarden, vraagt zich af waar de inwoners van Leeuwarden zijn. "Wij als FNP zeggen ook: je moet helpen waar je kan, maar toch zijn er nog veel vragen. Zo zijn we benieuwd wat de bevolking van de komst van de noodopvang vindt", zei Tuininga. "Ik had hier meer mensen verwacht, omdat de signalen op social media heel anders waren. Daar was wél verontrusting, en met die mensen had ik ook graag gesproken."