Provincie ontkent onder druk zetten initiatiefnemers wind- en zonneparken

Volgens de rekenkamer hebben de Gedeputeerde Staten hun machtspositie gebruikt en konden initiatiefnemers niet anders dan een handtekening zetten, omdat de provincie anders geen vergunning zou verlenen. Dat mag de provincie niet afdwingen, zei de rekenkamer.

"Er heeft niets ontoelaatbaars plaatsgevonden"

Volgens gedeputeerde Poepjes steekt het anders in elkaar en heeft de provincie niets verkeerds gedaan. "Wij, als Provincie Fryslân, zijn er altijd veel achteraan geweest dat de gemeenschap goed tot haar recht komt, wat zonne- en windparken betreft. Als je je wat meer focust op hoe het de afgelopen jaren is gegaan, dan heeft er nooit iets ontoelaatbaars plaatsgevonden. Het is niet dat er alleen naar geld is gekeken of dat er alleen wat gecompenseerd is met geld door initiatiefnemers, zodat het mocht doorgaan."

Volgens Poepjes moet de hele context bekeken worden. "Het is maar net met welke bril je ernaar kijkt", zei de gedeputeerde. Volgens haar is de provincie altijd veel in gesprek geweest met de initiatiefnemers en de gemeenschap, om te horen wat ze van plan zijn en hoe de plannen uitgevoerd zouden worden. "Als dat beoordeeld wordt als 'te veel mee bemoeid", dan vindt ik dat jammer, maar het is oprecht niet zo."