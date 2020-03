Prijs voor Leeuwarder taalheld Paul Otter

De Stichting Lezen en Schrijven reikt de TaalHeldenprijs uit in vier categorieën: taalcursist, taalbegeleider, bruggenbouwer en dan is er nog de publieksprijs. Paul Otter won de prijs in de categorie bruggenbouwer.

Otter werkt in het dagelijks leven bij een incassobureau. De jury prijst de manier waarop hij met laaggeletterdheid omgaat. Zo valt in het jurycommentaar te lezen: "Paul gaat als directeur social responsiblity bij een incassobureau het thema laaggeletterdheid op een indrukwekkende manier te lijf. Zo staat laaggeletterdheid mede door Paul zijn inzet op de agenda van de brede schuldenaanpak van het kabinet. Ook kwamen er brieven in begrijpelijke taal en met pictogrammen."

De TaalHeldenprijs wordt ieder jaar uitgereikt, dit was de zesde keer.