Meerderheid gemeenteraad Smallingerland is voor zakencollege

De meerderheid van de gemeenteraad van Smallingerland is voor de komst van een zakencollege. Een zakencollege is een college waarbij de wethouders gekozen worden door de volledige gemeenteraad op basis van hun kennis en niet uit naam van hun eigen partij. De komst van een zakencollege werd geadviseerd door verkenner Ton Baas, die ingehuurd werd na de breuk van het college in januari. De PvdA stapte toen uit de coalitie.