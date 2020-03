Kamermotie PvdA en SP tegen laagvliegroute haalt het niet

De laagvliegroute wordt sinds 2002 niet meer gebruikt, maar Defensie maakte een paar weken geleden bekend dat ze de route mogelijk toch weer willen gebruiken voor de nieuwe JSF-toestellen. De vliegtuigen zullen dan op 75 meter hoogte boven het oosten van Fryslân vliegen.

Twee weken geleden dienden Kamerleden Kerstens van de PvdA en Karabulat van de SP een motie in tegen de vluchten van de F-35 over de liegvlaagroute. Ze vinden dat Defensie moet afzien van het gebruik van de laagvliegroute vanwege geluidsoverlast voor omwonenden.

Beter overleg

De Kamer heeft wel ingestemd met een andere motie van GroenLinks. Daarin staat dat Defensie beter moet overleggen met omwonenden en gemeentebesturen over het gebruik van de laagvliegroute. Staatssecretaris Visser heeft de Tweede Kamer toegezegd voor juni duidelijk te maken of de laagvliegroute weer door Defensie in gebruik wordt genomen.