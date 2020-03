Friese huisartsen voorbereid op komst coronavirus: "Draaiboeken liggen klaar"

Ondanks dat het coronavirus Fryslân nog niet bereikt heeft, moeten andere patiënten nu soms wel wat langer wachten. Maats: "De aandacht gaat nu wel heel erg veel naar corona en de griepepidemie. Dat is logisch, maar dan kan het zijn dat mensen met problemen die wat minder urgent zijn daardoor langer moeten wachten."

Misschien komt het virus hier wel niet?

De kans dat het coronavirus helemaal niet naar Fryslân komt is volgens Maats heel klein. "Iedereen verwacht dat als het een griepepidemie is, het ook in Fryslân zal komen. Maar hoe langer we het kunnen uitstellen en hoe kleiner we de piek kunnen houden, hoe minder belasting voor het gezondheidssysteem. En dat is waar we met zijn allen mee bezig zijn."