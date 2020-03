IN KAART: Criminaliteit in Noord-Nederland

Volgens het Openbaar Ministerie bevestigen de vondsten de verdenkingen: handel in vuurwapens en verdovende middelen, fraude en geweldsmisdrijven.

Oosterwolde lijkt het centrum te zijn. De Kringloopwinkel daar is een belangrijke locatie. Sinds 1 januari huurt een 34-jarige man uit Oosterwolde het pand. Hij is een van de verdachten in het onderzoek en is een van de drie Friezen die zijn opgepakt. Hij is geen onbekende van de politie. Zo kreeg hij eerder celstraf voor zijn betrokkenheid bij de Tsjûkemarmoord in 2013. Hij huurde het gebouw in Oosterwolde met een 36-jarige kompaan uit Hoogeveen. Die is ook opgepakt.

Die man uit Hoogeveen, is volgens onderzoek van RTV Drenthe ook geen onbekende van de politie. Hij staat bekend als inbreker en is veroordeeld voor fraude.

Fryslân Hjoed over criminaliteit in Noord-Nederland: