Nieuw betaalsysteem voor parkeergarage in Heerenveen

De garage is in 2007 gebouwd. Dan zou je zeggen dat het nog niet zo oud is. Projectleider Willem de Haan erkent dit: "het is zeker niet heel oud en hij kan nog prima 40 jaar mee, maar de techniek moet wel regelmatig vernieuwd worden." De kaartlezer was de laatste tijd buiten gebruik en bij maar één automaat kon er met een bankpas worden betaald. Als de garage straks aangepast is, kunnen klanten ook bij de uitgang betalen bij het uitrijden.

Veiligheid verbeteren

"We willen de veiligheid ook verbeteren, door de kaartlezers ook goed te laten koppelen met de loopdeuren. Zodat alleen mensen die hier wat te zoeken hebben, die hun auto hier hebben geparkeerd, er in en uit kunnen komen en dat er geen andere mensen in en uit kunnen." Vroeger kwamen er wel mensen in de garage die er helemaal niets hadden te zoeken. Er zijn toen ook wat vernielingen en brandjes geweest. Om dat aan te pakken wordt de garage maximaal afgesloten. Alleen mensen met een abonnementspasje of kaartje kunnen in en uit de garage.