Wanneer wordt het eerste kievitsei van Fryslân gevonden?

"Onze rekenformule had het op 20 februari voorzien, maar dat vonden wij wel wat te vroeg", vertelt Van der Zee. "Wij misten in februari wel echt wat voorjaarsdagen, dan was het wat eerder los gegaan."

Elf dagen naar voren

Het eierzoeken heeft nog alles te maken met de temperaturen die er in ons land zijn. Kieviten houden wel van een nevelige dag, met het zonnetje erbij. "Wij zien wel dat de klimaatverandering veel doet. In 1950 werd het eerste ei gemiddeld op 20 maart gevonden, maar nu ligt dat al op 9 maart. Dus we zijn al 11 dagen naar voren", legt Van der Zee uit.

Het eierzoeken is door de jaren wel wat veranderd, de regels zijn wat aangescherpt. "Het is nog steeds wel populair, maar we mogen de eieren natuurlijk niet meer meenemen. We mogen alleen nog bij het allereerste ei voor de provincie en de gemeente het vrije veld in. Maar daarna gaan de mensen de nazorg in, het beschermen en monitoren van de nesten. Daar hebben we nog altijd een paar duizend man voor rondlopen."