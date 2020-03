Bolswarder wasserij zet vrachtwagen in quarantaine: "Dit zal nog vaker gebeuren"

De wasserij doet de was voor veel meer medische instellingen en houdt daarbij op dit moment goed rekening met het coronavirus. "We vragen onze relaties om in ieder geval het textiel dat in contact is geweest met patiënten apart te houden en te verpakken in plastic zakken. In dit geval houden ziekenhuizen dat 24 uur vast alvorens ze het naar de wasserij sturen. Als het dan hier komt wassen we het met gesloten zakken een keertje voor, waardoor we zeker zijn dat eventuele virussen gedood zijn", zegt Mulder.

Bij de was uit het Rotterdamse ziekenhuis waren die maatregelen niet genomen. "In dit specifieke geval wist het ziekenhuis niet dat zij een patiënt hadden", legt Mulder uit. En dus kon de wasserij niet anders dan de vrachtwagen in quarantaine te plaatsen.

Chauffeur niet geschrokken

De chauffeur van de vrachtwagen is volgens Mulder niet geschrokken van zijn bijzondere bagage. "Hij heeft gewoon de goede keuze genomen. Hij heeft direct met de planning gebeld en wij hebben daarop besloten de vrachtwagen aan de kant te zetten", zegt Mulder.

Het zal waarschijnlijk niet de laatste keer zijn dat Rentex Floron een vrachtwagen in quarantaine moet plaatsen. "Wij houden er rekening mee dat dit bij meer van onze relaties zal gebeuren", aldus Mulder.