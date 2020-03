De markt is gesloten: 37.000 euro geboden voor paddenstoelen op Terschelling

Er waren 37 paddenstoelen te koop. Dat betekent dat er ongeveer 1.000 euro per paddenstoel is opgehaald. Het hoogste bod dat er voor een paddenstoel binnenkwam, was 3.000 euro. Paddenstoel 27, met Strand, Lies, Hoorn en Formerum, heeft 3.000 euro opgeleverd.

Eerder uit de verkoop

Maar niet alle paddenstoelen waren tot dinsdagmiddag 12:00 uur in de verkoop. Een paar zijn er eerder uitgehaald. "Er waren sowieso heel veel dubbele biedingen, dus mensen die op meerdere tegelijk boden", legt Michel Aaldering, directeur van VVV Terschelling uit. "Dus we hebben gezegd: we gaan een aantal alvast eerder uit de verkoop halen. En dat heeft ook geholpen want daardoor zijn er ook weer een aantal beschikbaar gekomen, dat mensen toch weer hun bod hebben ingetrokken."

Het uitkijkpunt voor blinden en slechtzienden komt nu redelijk dichtbij. "We komen een heel eind. Er zal nog wel een klein beetje subsidie bij moeten komen, maar dan gaan we het wel realiseren."

Aaldering is wel blij dat er zoveel geld is opgehaald. "Het is heel goed om te zien dat mensen echt heel veel met het eiland hebben, dat ze echt van het eiland houden en dat ze dat op deze manier laten zien."