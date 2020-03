VVV Waterland overspoeld met boekingen na Boer Zoekt Vrouw

Bijna 2,6 miljoen mensen zagen afgelopen zondag naar het programma Boer Zoekt Vrouw op de KRO-NCRV. Het was een speciale aflevering voor Fryslân, want de beelden waren opgenomen in het terpdorp Allingawier in de gemeente Súdwest-Fryslân. Grietje Hoekstra van VVV Waterland zat zelf ook op de bank, zo zegt ze dinsdagochtend in het radioprogramma Muzyk yn bedriuw.