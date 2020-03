Politie: geen aanwijzingen voor brandstichting in Oldeberkoop

Bij de brand in het garagebedrijf is schade ontstaan in de werkplaats en aan dertien auto's. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Om de brand in de werkplaats te kunnen bestrijden, moest de brandweer het dak openbreken.

Achter de werkplaats stonden vaten met olie die ook brandden. De brandweer heeft ervoor gezorgd dat het vuur vanaf daar niet oversloeg naar een loods en het woonhuis.