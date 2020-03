Drachtster verdacht van poging tot doodslag politieagent, moet donderdag voorkomen

De 52-jarige man die zondagavond in Drachten gewond raakte bij een schietincident met de politie, moet donderdag voorkomen bij de rechter-commissaris. Hij wordt ervan verdacht dat hij een politieman in de rug heeft gestoken. De man is opgepakt op verdenking van poging tot doodslag.

Beelden van na het incident in Drachten: