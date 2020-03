Overal in Nederland zagen mensen in de nacht van maandag op dinsdag ineens een fel licht in de lucht. Waarschijnlijk was de flits afkomstig van een meteoor, die door de dampkring ging. Het licht was om ongeveer 00.40 uur te zien. Ook bij Irene Venema-Algra in Joure was de mogelijke meteoor te zien.