Film in de maak over oudejaarsploeg De Geitefok uit Oldeberkoop

Volgens voorzitter Janbart Hof van De Geitefok is het idee ontstaan bij de reünieclub. "We willen de ontstaansgeschiedenis en de stunts op beeld vast gaan leggen, zodat latere generaties ook een beter idee hebben van hoe De Geitefok is ontstaan en hoe het precies ging", volgens Hof.

De Geitefok en eerste stunts

De mensen van De Geitefok hebben de hulp ingeroepen van mensen met ervaring. "Lute Wedekind en filmmaker Thomas Rovers zullen ons helpen. Zij waren erg enthousiast." Over de film: "Het wordt een zwart-witfilm, zonder gesprekken. We maken een tijdlijn en dan spelen we het verhaal. Dat wordt later nog ingesproken. Zo langzamerhand ontstaat De Geitefok en zien mensen de eerste stunts."

De oudejaarsploeg hoopt in twee dagen voldoende te kunnen filmen. De film moet in oktober op de reünie van De Geitefok klaar zijn.