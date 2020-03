Afscheidsvoorstelling Ira Judkovskaja op afvalberg

Op de afvalberg staat ook het gebouw van Ekwadraat. Aan de ene kant is de stad Leeuwarden te zien en aan de andere kant de kerktorens van dorpen en de weilanden. Het perspectief is verschillend. Waar we Fryslân normaliter bijna altijd vanuit een laag perspectief zien, bekijken we hem nu vanuit de hoogte. Dat is wat de locatie volgens Ira Judkovskaja zo bijzonder maakt. En de ondergaande zon is hier prachtig, vindt ze.

Ode aan theater

'1000&1 nacht' is volgens de scheidend artistiek directeur een ode aan het theater. In het stuk worden drie verhalen in verschillende stijlen opgevoerd. Judkovskaja heeft lang nagedacht over wat ze als afscheidsstuk wilde doen. Dat het echt haar laatste werk voor Tryater is, schoof ze in haar hoofd aan de kant. Voor haar is het 'gewoon' een nieuw stuk dat volgt op de andere producties die ze heeft gedaan, zo vertelt ze op de afvalberg.

'100&1 nacht' is van 13 mei tot en met 6 juni.