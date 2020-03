Zorgen over geluidsoverlast vanwege mogelijk transformatorstation bij Burgum

Ze verwachten een lage bromtoon die dag in en dag uit te horen en te voelen zal zijn. Het actiecomité Noardermar heeft met zes mensen op uitnodiging een bezoek gebracht aan een vergelijkbare centrale in Eemshaven. Daar zijn ze enorm geschrokken van het geluid dat ze daar hoorden.

"We hebben dat beluisterd. Als je er gewoon omheen rijdt, neem je het niet waar", vertelt Gertjan van Norden van het actiecomité. "Totdat je aan de andere kant komt, en hoe de wind stond, daar zijn we enorm van geschrokken. Laten we daar heel helder in zijn, dat was erger dan we verwacht hadden."

"Vergelijkbaar met helikopter"

Klaas de Haan van het actiecomité omschrijft het zo: "Je kunt het vergelijken met een helikopter die in de verte aan komt vliegen, Of met festivals op de Grote Wielen, waar ook een hoop protest tegen is. Dan gaat het maar om 24 uren. En hier is het 24 uren per dag."

De minister van Economische Zaken neemt in oktober een besluit over hoe de kabelverbinding zal lopen en waar het transformatorstation komt. Er zijn drie opties: Burgum, Vierverlaten bij Groningen en Eemshaven bij Delfzijl.