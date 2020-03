Rekenkamer: Provincie zet initiatiefnemers wind- en zonneparken onder druk

"Machtspositie gebruikt"

De Noordelijke Rekenkamer heeft in het onderzoeksrapport als voorbeeld het woonpark Nij Hiddum-Houw nader toegelicht. Volgens de Rekenkamer hebben Gedeputeerde Staten hun machtspositie gebruikt en konden initiatiefnemers niet anders dan een handtekening zetten, omdat de provincie anders geen vergunning kon geven.

Denemarken

Voor een groot zonnepark bij Appelscha hebben omwonenden geen financiële vergoeding gekregen. In Nederland is geen wet om compensatie voor zonne- en windparken te regelen. In Denemarken is dat wel het geval en dat geeft voor alle betrokkenen veel duidelijkheid.