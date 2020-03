Sportcast: Sandor van der Heide: "Kampioen? Als we maar promoveren"

Het gaat allemaal niet heel makkelijk, maar Cambuur is na de overwinning op Jong PSV weer een stap dichter bij promotie naar de eredivisie. Speciale gast in de podcast Sandor van der Heide is duidelijk over het kampioenschap: "De doelstelling is promoveren, het kampioenschap is bijzaak. Ook al worden we derde achter De Graafschap en Jong Ajax, dat zal me worst wezen. Als we maar promoveren."