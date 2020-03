Uitslaande brand bij garagebedrijf in Oldeberkoop lijkt onder controle

De brand is in de werkplaats van de garage. Dat vuur lijkt onder controle te zijn, zo meldt de brandweer. Buiten stonden verschillende auto's in brand. Dat vuur is ondertussen geblust, maar het brandt nog wel in het dak van de werkplaats. De brandweer moet dit deel van het dak slopen om erbij te kunnen.

Achter de werkplaats staan vaten met olie, die ook brandden. De brandweer heeft ervoor gezorgd dat het vuur niet vanaf daar oversloeg naar een loods en het woonhuis.

De brandweer waarschuwt omwonenden en nieuwsgierigen om uit de buurt te blijven. Rook is altijd schadelijk, zo twittert de brandweer.