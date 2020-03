Achtkarspelen is niet tegen laagvliegroute: "Staten hebben al advies gegeven"

Eén van de partijen die tegen stemde, is Gemeentebelangen Achtkarspelen (GBA). Eén van de redenen daarvoor is volgens fractievoorzitter Sierd Vegelin dat het om symboolpolitiek gaat. "Dit is bühnewerk. De Staten hebben vorige week al een advies gegeven richting de Tweede Kamer. Ook zei de staatssecretaris dat er voor 1 juni nog geen duidelijkheid over is, dus het is nu eerst afwachten."

Wel geeft Vegelin toe dat ze hun keuze beter hadden moeten toelichten: "Zwart-wit bekeken staat er nu inderdaad dat de gemeente Achtkarspelen tegen de motie is. We hadden een stemverklaring moeten afgeven. Dat zijn we vergeten. Wij zijn echt niet specifiek voor een laagvliegroute." Vegelin geeft aan dat de nationale veiligheid ook belangrijk is voor zijn partij.