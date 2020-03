De UNIS Flyers zijn voor de tiende keer in de clubhistorie kampioen van Nederland geworden. De ijshockeyers uit Heerenveen wonnen in een bloedstollende finale van HIJS Den Haag met 4-2. Na twee periodes stonden de Hagenaars nog met 2-1 voor, maar in de derde periode scoorden de Friezen drie maal en pakten ze de nationale titel van 2020.

De samenvatting van de finale: