'Dumphanen' moeten het veld ruimen voor nieuwbouwwijk Sneek

Alle dieren produceren bij elkaar maken vrij veel lawaai. Er lopen op dit moment ongeveer 35 hanen en kippen rond bij de verwaarloosde boerderij die allemaal van zich laten horen. "De meeste zijn hier afgezet. Gedumpt," zegt Lelian te Velthuis, die de dieren al jaren verzorgt. "Ze worden door mensen ongevraagd langs gebracht, omdat ze weten dat er hier goed voor wordt gezorgd. Er zijn hier ook een paar uit het ei gekomen. Dat krijg je met hanen en kippen bij elkaar, maar dat is minimaal."

Meer dan duizend euro

Uiterlijk 10 maart moeten alle dieren weg zijn, omdat het het gebied wordt gebruikt voor nieuwbouw vanb de Sneker wijk Harinxmalân. Via via is er plek voor de dieren gevonden in Drenthe bij het Ganzenparadijs. Daar is een speciale opvang voor pluimvee. "Daar mogen de hanen van hun pensioen genieten, maar dat kost dertig euro per haan. Met vijfendertig hanen kom je dan uit op meer dan duizend euro."

Om dat geld bij een te brengen is de dochter van Lelian met een inzamelingsactie begonnen. Op dit moment zijn zo'n twintig hanen geadopteerd, en Lelian verwacht dat ze voor de deadline van 10 maart voldoende held ingezameld heeft voor alle dieren. Lelian verwacht dat ze de dieren wel zal gaan missen. "Ik heb er meer dan twintig jaar voor gezorgd. Het is nu tijd om afscheid te nemen. Dat is pittig."

Oorlogsboom op het erf

Op het erf van de boerderij aan de Oerdyk staat ook een speciale boom Deze 'oorlogsboom' krijgt een tweede leven in de nieuwe wijk. Het hout van de populier wordt hergebruikt in de nieuwe wijk. Daarvan worden speeltoestellen en banken gemaakt. De speeltoestellen komen op het speeleiland te staan. De banken moeten daar ook een plek krijgen. Op een van de banken komt een plaquette met daarop de geschiedenis van de boom te hangen.