UNIS Flyers-voorzitter: "De faciliteiten verslechteren stapje voor stapje"

Henk Hoekstra is ontevreden over de faciliteiten die Thialf de ijshockeyclub biedt. "Dank aan het dak dat instabiel was. de vlier die niet heel stabiel was, want die lekt nog wel eens en we hebben netten die al vijftien jaar oud zijn, daar zitten gaten in. Die worden zo af en toe gemaakt, maar er blijven gaten in zitten. Dus we zien zo langzamerhand dat de ijshockeyhal veroudert. We hopen ook dat we toch een keer volwaardig worden behandeld."

Meer ambitie

IJshockeyclub UNIS Flyers huurt de ijshockeyhal van Thialf, die een accommodatie moet regelen die moet voldoen aan alle eisen. Hoekstra: "Maar ik denk dat Thialf meer ambitie moet tonen en plannen moet maken met de huurders, om te zien wat we op topsportniveau kunnen aanbieden hier."

Weer eens uitverkocht

De ijshockeyers van de UNIS Flyers werden zondag nationaal kampioen. Voor het eerst sinds 15 jaar was de ijshockeyhal in Heerenveen met ruim drieduizend mensen weer eens uitverkocht.