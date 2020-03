Huisartsen Vlieland niet langer nodig bij ambulancezorg

Maar volgens UMCG Ambulancezorg is de tweede ambulance niet langer nodig. Ook op Schiermonnikoog wordt al even gewerkt met het ambulanceteam, de Waddenhelikopter en burgerhulpverleners. Daar is die inzet meer dan voldoende, zegt bestuurder Victor Verrijp.

"De tweede ambulance is eigenlijk niet meer nodig", vertelt Verrijp. "We kunnen eventueel altijd nog de traumahelikopter inzetten, maar dat gebeurt in de praktijk niet zo vaak. Ook kan er eventueel nog een boot worden ingezet voor het vervoer van de patiënt naar het vasteland."