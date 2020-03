Politie gaat uit van brandstichting bij grote loodsbrand in Oosterwolde

Ondernemers in Oosterwolde maken zich al langere tijd zorgen over de veiligheid op het bedrijventerrein aan de Zoltstede. Een aantal jaar geleden waren er ook al problemen. De ondernemers hebben een gezamenlijk collectief opgezet om de beveiliging te verscherpen.

Meer veiligheid

Jeep Dijkstra is betrokken bij dit ondernemerscollectief en hoopt dat meer ondernemers zich zullen aanmelden. "Wie weet kan dit geval helpen dat mensen lid worden van de collectieve beveiliging. Wanneer je een groep hebt, die niet meedoet dan is dat jammer. Het kan leiden tot meer veiligheid. Als we de surveillance-tijd kunt opvoeren, zorgt dat voor meer veiligheid."

Enorme impact

Aan deelname aan deze collectieve beveiligingsgroep worden geen eisen gesteld. "Het is mooi wanneer er camera's hangen, maar er is geen verplichting", zegt Dijkstra. Hij is zelf erg onder de indruk van de grote brand in de loods. "Het heeft een enorme impact. Maar ook met 100 procent beveiliging kan dit soort zaken gebeuren. Als het een kortsluitingsverhaal is dan kan een beveiliger hier ook niets aan doen."