Bijzondere Sneker 'oorlogsboom' krijgt tweede leven

De boom is het beter vergaan dan de onderduiker aan wie de boom zijn bestaan heeft te bedanken. "Die is maar een paar dagen bij ons geweest. Toen kreeg hij een ander plekje, in Boazum. Daar is hij doodgeschoten." Van der Meer weet de naam van de onderduiker niet meer. "Wat ik wel weet, is dat mijn vader het toen wel even benauwd kreeg. Was die onderduiker wel te vertrouwen? Zou hij ons hebben verraden? Daar zat hij over in."

Inzetten voor de boom

De geschiedenis van de populier was voor raadslid Carla van der Hoek (Gemeentebelangen-Totaal Lokaal) aanleiding om te vragen of er op zijn minst wat van de oorlogsboom kon blijven bewaard. Wethouder Erik Faber heeft toen toegezegd hem daarvoor in te zetten. "Ik heb het gewoon in de commissievergadering verteld, het verhaal van de boom en de onderduiker. En gelukkig zei de wethouder: je hebt gelijk, we moeten hier wat mee", vertelt Van der Hoek.